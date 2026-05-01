Prezident İlham Əliyev Ədalət Fərəcovu “Əmək” ordeni ilə təltif edib

Ədalət Fərəcov 2-ci dərəcəli "Əmək" ordeni ilə təltif edilib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasn, Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə Ədalət Nurulla oğlu Fərəcov 2-ci dərəcəli "Əmək" ordeni ilə təltif edilib.