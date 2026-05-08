Qarında şişkinlik yumurtalıq xərçənginin əlaməti ola bilər
Qarında şişkinlik, tez doyma və qasıq ağrısı yumurtalıq xərçənginin əsas əlamətləri ola bilər.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Onkoloq Prof. Dr. Murat Öz deyib.
Onun sözlərinə görə, xəstəlik adətən gizli inkişaf etdiyi üçün çox vaxt gec aşkar olunur.
Mütəxəssis qeyd edib ki, xüsusilə bu şikayətlər uzun müddət davam edirsə, mütləq həkim müayinəsi lazımdır. Yumurtalıq xərçəngi ən çox menopauzadan sonra müşahidə edilir.
Həkim vurğulayıb ki, erkən diaqnoz müalicə uğurunu ciddi şəkildə artırır və ilkin mərhələdə aşkarlanan hallarda sağqalma faizi daha yüksək olur.
