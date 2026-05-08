https://news.day.az/azerinews/1833004.html
Elm insanları: Əsnəmə beyində bu funksiyanı yerinə yetirir
Yeni bir araştırmaya görə əsnəmə yalnızca yorğunluq əlaməti deyil, beynin fizioloji funksiyalarından biridir.
Day.Az xəbər verir ki, MRT ilə aparılan tədqiqatlar esnəmənin beyin-onurğa mayesinin (BOS) axınını artırdığını göstərib.
Alimlər bildirir ki, bu maye beynin tullantılardan təmizlənməsi və kimyəvi tarazlığın qorunmasında əsas rol oynayır. Əsnəmə zamanı bu axının daha aktiv olduğu müşahidə edilib.
Araşdırmaya görə, əsnəməni saxlamaq demək olar ki, mümkün deyil və "yoluxucu əsnəmə" belə beynin qan və maye dövranına təsir edir.
Mütəxəssislər bu prosesin beynin temperaturunun tənzimlənməsinə də kömək edə biləcəyini qeyd edir.
