https://news.day.az/azerinews/1833300.html Bu aerportda pasport yoxlaması 7 saniyəyə endi Əbu-Dabidə Zayed International Airport hava limanında tam biometrik keçid sistemi istifadəyə verilib. Day.Az yerli mediaya istinadən xəbər verir ki, sərnişinlər artıq pasport göstərmədən üz və göz tanıma texnologiyası ilə keçid edə bilirlər. Yeni sistem sayəsində pasport nəzarəti müddəti 25 saniyədən 7 saniyəyə düşüb.
Bu aerportda pasport yoxlaması 7 saniyəyə endi
Əbu-Dabidə Zayed International Airport hava limanında tam biometrik keçid sistemi istifadəyə verilib.
Day.Az yerli mediaya istinadən xəbər verir ki, sərnişinlər artıq pasport göstərmədən üz və göz tanıma texnologiyası ilə keçid edə bilirlər.
Yeni sistem sayəsində pasport nəzarəti müddəti 25 saniyədən 7 saniyəyə düşüb. Rəsmilər bildirir ki, bu yenilik tranzit uçuşlarını sürətləndirəcək və gözləmə vaxtını azaldacaq.
Sistem "Smart Travel" platforması əsasında işləyir və məlumatlar dövlət bazaları ilə avtomatik yoxlanılır. Məxfiliklə bağlı narahatlıqlara baxmayaraq, layihənin digər hava limanlarında da tətbiqi planlaşdırılır.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре