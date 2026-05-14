Baxış Babayev 2-ci dərəcəli “Əmək” ordeni ilə təltif edildi
Baxış Abutalıb oğlu Babayev 2-ci dərəcəli "Əmək" ordeni ilə təltif edilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, Baxış Babayev Azərbaycanın elektroenergetika sahəsinin inkişafında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə təltif olunub.
