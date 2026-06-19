https://news.day.az/azerinews/1842510.html Xalq artistinə ağır itki Azərbaycanın Xalq artisti Vasif Allahverdiyev ailə faciəsi ilə üzləşib. Day.Az xəbər verir ki, məlumata görə, tanınmış bəstəkar və tarzənin anası dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Vasif Allahverdiyev uzun illər Azərbaycan musiqisinin inkişafına verdiyi töhfələrlə tanınıb. O, 2010-cu ildə Xalq artisti fəxri adına layiq görülüb.
Xalq artistinə ağır itki
Azərbaycanın Xalq artisti Vasif Allahverdiyev ailə faciəsi ilə üzləşib.
Day.Az xəbər verir ki, məlumata görə, tanınmış bəstəkar və tarzənin anası dünyasını dəyişib.
Qeyd edək ki, Vasif Allahverdiyev uzun illər Azərbaycan musiqisinin inkişafına verdiyi töhfələrlə tanınıb. O, 2010-cu ildə Xalq artisti fəxri adına layiq görülüb.
Allah rəhmət eləsin.
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