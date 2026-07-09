https://news.day.az/azerinews/1846835.html 20 yaşlı oğlanın meyiti tapıldı Abşeronda 20 yaşlı oğlanın meyiti tapılıb. Day.Az xəbər verir ki, hadisə Xırdalan şəhərində qeydə alınıb. Şəhər sakini Muhammed Əsgərovun meyiti yaşadığı evin eyvanında aşkar edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
20 yaşlı oğlanın meyiti tapıldı
Abşeronda 20 yaşlı oğlanın meyiti tapılıb.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə Xırdalan şəhərində qeydə alınıb.
Şəhər sakini Muhammed Əsgərovun meyiti yaşadığı evin eyvanında aşkar edilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре