20 yaşlı oğlanın meyiti tapıldı

Abşeronda 20 yaşlı oğlanın meyiti tapılıb.

Day.Az xəbər verir ki, hadisə Xırdalan şəhərində qeydə alınıb.

Şəhər sakini Muhammed Əsgərovun meyiti yaşadığı evin eyvanında aşkar edilib.  

Faktla bağlı araşdırma aparılır.