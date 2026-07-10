https://news.day.az/azerinews/1846936.html Ən faydalı üzüm növü açıqlandı: Mütəxəssis tünd sortları tövsiyə edir Rusiyalı diyetoloq Sofiya Kovanovanın sözlərinə görə, ən faydalı üzüm növləri tünd rəngli sortlardır. Day.Az-ın məlumatına görə, o bildirib ki, antioksidantların miqdarı ən çox tünd üzümdə, daha sonra qırmızı, sonda isə yaşıl sortlarda olur.
Ən faydalı üzüm növü açıqlandı: Mütəxəssis tünd sortları tövsiyə edir
Rusiyalı diyetoloq Sofiya Kovanovanın sözlərinə görə, ən faydalı üzüm növləri tünd rəngli sortlardır.
Day.Az-ın məlumatına görə, o bildirib ki, antioksidantların miqdarı ən çox tünd üzümdə, daha sonra qırmızı, sonda isə yaşıl sortlarda olur.
Mütəxəssis üzüm alarkən salxımda əzilmiş, çürümüş və ya kiflənmiş gilələrin olmamasına diqqət yetirməyi tövsiyə edib. Onun sözlərinə görə, belə hallarda həmin salxımı almaq məsləhət deyil.
Kovanova qeyd edib ki, üzümün ən faydalı hissəsi qabığıdır. Lakin mədə-bağırsaq sistemi həssas olan insanlar üçün qabığın həzmi çətin ola bilər. O əlavə edib ki, qabıq soyulduqda üzümün qida dəyərinin mühüm hissəsi də itirilir.
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