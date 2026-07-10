Üzdəki dəyişikliklər bəzi xəstəliklərin əlaməti ola bilər
Rusiyalı terapevt Olqa Suxareva bildirib ki, üzdə yaranan bəzi dəyişikliklər orqanizmdəki sağlamlıq problemlərindən xəbər verə bilər. Onun sözlərinə görə, üzdə şişkinlik, quru dəri və qaşların xarici hissəsinin seyrəlməsi qalxanabənzər vəz hormonunun çatışmazlığına işarə edə bilər.
Day.Az-ın məlumatına görə, həkim qeyd edib ki, göz qapaqlarında sarımtıl lövhəciklərin yaranması qanda xolesterinin yüksək olmasının, parlaq qırmızı dil və sarımtıl dəri isə B12 vitamini çatışmazlığının əlaməti ola bilər. Solğun dəri, seyrək tüklər və "qaşıq" formalı dırnaqlar isə dəmir çatışmazlığı anemiyasını göstərə bilər.
Suxareva əlavə edib ki, çoxsaylı papillomalar insulin rezistentliyinin əlaməti ola bilər. O vurğulayıb ki, bu əlamətlər yalnız ehtimal xarakteri daşıyır və belə dəyişikliklər müşahidə olunduqda mütləq həkim müayinəsindən keçmək lazımdır.
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