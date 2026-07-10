Psixoloq maliyyə qorxularını azaltmağın üç yolunu AÇIQLADI
Rusiyalı psixoloq İrina Korjayeva maliyyə ilə bağlı narahatlıqlardan qurtulmaq üçün insanın özünə üç əsas sual verməsinin vacib olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə, insanlar daha çox işini və ya gəlir mənbəyini itirməkdən qorxurlar.
Day.Az-ın məlumatına görə, mütəxəssis ilk olaraq qorxunun əsl səbəbini müəyyənləşdirməyi, daha sonra bu təhlükənin həqiqətən mövcud olub-olmadığını obyektiv qiymətləndirməyi və sonda mümkün risklərin qarşısını almaq üçün hansı addımların atıla biləcəyini düşünməyi tövsiyə edib.
Korjayeva vurğulayıb ki, narahatlığı azaltmaq üçün yalnız düşünmək kifayət deyil. O, gəlir və xərclərin təhlil edilməsini, risklərin qiymətləndirilməsini və maliyyə problemlərinin qarşısını almaq üçün əvvəlcədən konkret tədbirlər görülməsini məsləhət görüb.
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