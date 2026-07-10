Yerə maqnit qasırğası təsir edir: Sakitləşəcəyi tarix AÇIQLANDI
Alimlərin məlumatına görə, iyulun 8-də başlayan zəif maqnit qasırğası iyulun 9 və 10-da da davam edəcək.
Day.Az-ın məlumatına görə, bildirilir ki, hadisəyə Günəşdəki koronal dəlikdən yayılan yüksək sürətli plazma axını səbəb olub.
Proqnoza əsasən, geomaqnit aktivliyi G1 səviyyəsində olacaq və güclü maqnit qasırğaları gözlənilmir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, Günəşdə yeni alışmalar baş verməzsə, iyulun 11-dən etibarən geomaqnit şəraitinin normallaşacağı gözlənilir.
Alimlər qeyd edirlər ki, maqnit qasırğaları bəzi insanlarda halsızlıq, baş ağrısı və təzyiq dəyişiklikləri kimi narahatlıqlar yarada bilər. Buna görə də bu günlərdə sağlamlıq vəziyyətinə diqqət yetirmək tövsiyə olunur.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре