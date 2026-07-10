Azərbaycan daha bir Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulur
Azərbaycan "Gəmilərin ballast sularının və çöküntülərinin idarə edilməsi və nəzarətinə dair" Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulacaq.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılıb.
Bildirilib ki, qanun layihəsi ilə "Gəmilərin ballast sularının və çöküntülərinin idarə edilməsi və nəzarətinə dair" 2004-cü il 13 fevral tarixli Beynəlxalq Konvensiyanın təsdiq edilməsi nəzərdə tutulur. Ballast suları gəminin tarazlığını və təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək məqsədilə xüsusi çənlərdə daşınan sudur. Bu sular vasitəsilə müxtəlif su orqanizmləri və patogenlər bir dəniz mühitindən digərinə keçərək ekoloji tarazlığın pozulmasına, biomüxtəlifliyə, balıqçılıq təsərrüfatına və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərə bilər. Konvensiyanın əsas məqsədi belə halların qarşısının alınması və dəniz mühitinin qorunmasıdır.
Konvensiya ballast sularının idarə olunması sahəsində vahid beynəlxalq hüquqi çərçivə müəyyən edir. Sənədə əsasən, Konvensiyanın tətbiq dairəsinə daxil olan gəmilər ballast sularının idarə olunması planına malik olmalı, ballast suları ilə bağlı aparılan bütün əməliyyatların uçotunu xüsusi kitabda qeyd etməli, beynəlxalq sertifikat almalı və müəyyən edilmiş qaydada mütəmadi yoxlamalardan keçməlidirlər. Ballast sularının idarə olunması beynəlxalq standartlara uyğun həyata keçirilməli, bu məqsədlə ballast sularının mübadiləsi və ya təsdiq edilmiş emal sistemlərindən istifadə edilməlidir.
Konvensiyada dövlətlərin bu sahədə əməkdaşlığı, məlumat mübadiləsi, gəmilərə nəzarət və yoxlama mexanizmləri, habelə Konvensiyanın tətbiqi ilə bağlı ümumi hüquqi prosedurlar müəyyən edilir. Eyni zamanda, insanların həyatının xilas edilməsi və ya gəminin təhlükəsizliyinin təmin olunması kimi hallarda ballast sularının axıdılmasına dair istisnalar da nəzərdə tutulur.
Konvensiya 22 maddədən və əlavələrdən ibarətdir. Bu əlavələrdə ballast sularının idarə olunmasına dair texniki tələblər, beynəlxalq standartlar və sertifikatlaşdırma qaydaları, o cümlədən Ballast Suları Uçot Kitabının forması müəyyən edilmişdir.
Konvensiyanın təsdiqi Azərbaycan Respublikasında ballast sularının idarə olunmasının beynəlxalq standartlara uyğun təşkilinə, dəniz ekosisteminin mühafizəsinin gücləndirilməsinə və ölkənin beynəlxalq dəniz hüququndan irəli gələn öhdəliklərinin icrasına xidmət edəcəkdir.
"Gəmilərin ballast sularının və çöküntülərinin idarə edilməsi və nəzarətinə dair" Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq haqqında qanun layihəsi müzakirələrdən sonra səsverməyə çıxarılaraq bir oxunuşda qəbul edilib.
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