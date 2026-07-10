Avtonom nəqliyyat üçün yeni idarəetmə mərkəzləri yaradılacaq
Avtonom nəqliyyat vasitəsi operatorların fəaliyyətinin tənzimlənməsi qaydaları və öhdəlikləri müəyyənləşdiriləcək.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu, Milli Məclisin bugünkü iclasında müzakirə olunan Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsində öz əksini tapıb.
Qanun layihəsinə əsasən, fiziki və hüquqi şəxslərin operator kimi fəaliyyət göstərə bilməsi üçün 5 il müddətinə şəhadətnamələr veriləcək.
Operator fəaliyyətinə dair şəhadətnamənin verilməsi xidmətinə görə 20 manat məbləğində dövlət rüsumu təyin olunacaq.
Məsafədən idarəetmə mərkəzləri yaradılacaq və istismar zamanı formalaşan məlumatlar real vaxt rejimində dövlət informasiya sisteminə ötürüləcək.
Dövlət sisteminə ötürülən məlumatlar qeydə alınacaq və operatorlar tərəfindən 6 ay müddətində mühafizə ediləcək.
Qanun layihəsi müzakirələrdən sonra səsverməyə çıxarılaraq üçüncü oxunuşda qəbul edilib.
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