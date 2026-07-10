https://news.day.az/azerinews/1847051.html I kurs tələbəsi vəfat etdi - FOTO Lənkəran Dövlət Universitetinin I kurs tələbəsi Mirəkbər Nahid oğlu Muxtarov vəfat edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə məlumat verilib. Onun ölüm səbəbi barədə rəsmi məlumat açıqlanmayıb. Mirəkbər Muxtarov Masallı rayonu Güllütəpə kənd tam orta məktəbinin 2024-2025-ci tədris ilinin məzunu olub.
I kurs tələbəsi vəfat etdi - FOTO
Lənkəran Dövlət Universitetinin I kurs tələbəsi Mirəkbər Nahid oğlu Muxtarov vəfat edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə məlumat verilib.
Onun ölüm səbəbi barədə rəsmi məlumat açıqlanmayıb.
Mirəkbər Muxtarov Masallı rayonu Güllütəpə kənd tam orta məktəbinin 2024-2025-ci tədris ilinin məzunu olub.
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