https://news.day.az/azerinews/1847101.html Milli Məclisin növbəti iclasının tarixi açıqlandı Milli Məclisin növbədənkənar sessiyasının növbəti iclasının tarixi məlum olub. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü iclasının sonunda məlumat verib. Spiker bildirib ki, növbəti iclas iyulun 13-də keçiriləcək.
Milli Məclisin növbəti iclasının tarixi açıqlandı
Milli Məclisin növbədənkənar sessiyasının növbəti iclasının tarixi məlum olub.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü iclasının sonunda məlumat verib.
Spiker bildirib ki, növbəti iclas iyulun 13-də keçiriləcək.
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