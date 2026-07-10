Milli Məclisin növbəti iclasının tarixi açıqlandı

Milli Məclisin növbədənkənar sessiyasının növbəti iclasının tarixi məlum olub.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü iclasının sonunda məlumat verib.

Spiker bildirib ki, növbəti iclas iyulun 13-də keçiriləcək.