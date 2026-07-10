https://news.day.az/azerinews/1847120.html Obyektlərdən oğurluq edən şəxs həbs olundu Göyçayda mağazadan oğurluq edilib. Day.Az xəbər verir ki, obyektə daxil olan naməlum şəxs kassada olan pulu və tütün məmulatlarını talayıb. Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 34 yaşlı Rahib Babayev müəyyən edilərək saxlanılıb.
Obyektlərdən oğurluq edən şəxs həbs olundu
Göyçayda mağazadan oğurluq edilib.
Day.Az xəbər verir ki, obyektə daxil olan naməlum şəxs kassada olan pulu və tütün məmulatlarını talayıb.
Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 34 yaşlı Rahib Babayev müəyyən edilərək saxlanılıb.
Araşdırmalarla onun restorandan televizorlar və daha bir fərdi yaşayış evindən müxtəlif məişət əşyaları oğurladığı məlum olub.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, R.Babayev barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.
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