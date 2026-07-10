https://news.day.az/azerinews/1847156.html Azərbaycanda fəxri adlara görə təqaüd alanların sayı AÇIQLANDI 2026-cı ilin əvvəlinə olan məlumata görə, Azərbaycanda fəxri adlara görə aylıq təqaüd alan şəxslərin sayı 4 683 nəfərdir. Day.Az xəbər verir ki, onların 239-u "Xalq" fəxri adına, 4 444-ü isə "Əməkdar" fəxri adına görə təqaüd alır.
Azərbaycanda fəxri adlara görə təqaüd alanların sayı AÇIQLANDI
2026-cı ilin əvvəlinə olan məlumata görə, Azərbaycanda fəxri adlara görə aylıq təqaüd alan şəxslərin sayı 4 683 nəfərdir.
Day.Az xəbər verir ki, onların 239-u "Xalq" fəxri adına, 4 444-ü isə "Əməkdar" fəxri adına görə təqaüd alır.
Qeyd edək ki, fəxri adlara görə təqaüdlər dövlət tərəfindən müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq təyin edilir.
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