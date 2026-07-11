Xardal ürək sağlamlığı üçün ketçupdan daha faydalı hesab olunur
Mütəxəssislər bildirirlər ki, xardal ürək sağlamlığı baxımından ketçupdan daha əlverişli seçim ola bilər.
Day.Az xəbər verir ki, səbəb ketçupun daha çox əlavə şəkər, xüsusilə də yüksək fruktozalı qarğıdalı siropu ehtiva etməsi, hər iki sousun isə yüksək natrium tərkibli olmasıdır.
Araşdırmaya görə, əlavə şəkərin çox qəbulu ürək-damar xəstəlikləri, piylənmə və ateroskleroz riskini artırır. Xardalda isə şəkər az və ya ümumiyyətlə olmur. Hər iki məhsulda natrium yüksək olsa da, xardal adətən daha az miqdarda istifadə edildiyi üçün duz qəbulu da nisbətən aşağı olur.
Bununla yanaşı, hər iki sousun faydalı tərəfləri də var. Ketçupun tərkibində ürək sağlamlığını dəstəkləyən likopen antioksidantı, xardalda isə iltihabəleyhinə təsir göstərən qlükozinolatlar mövcuddur. Mütəxəssislər bu məhsulların ölçülü istehlak edilməsini tövsiyə edirlər.
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