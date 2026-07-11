Uzun müddət oturmaq ölüm riskini artırır – Araşdırma
Yeni araşdırmaya görə, uzun müddət oturaq vəziyyətdə qalmaq xüsusilə onkoloji xəstəliklərdən ölüm riskini artırır.
Day.Az xəbər verir ki, "PLoS Medicine" jurnalında dərc olunan tədqiqatda 91 mindən çox insanın 12 il ərzində sağlamlıq göstəriciləri təhlil edilib.
Nəticələr göstərib ki, hər əlavə bir saat oturaq qalmaq xərçəngdən ölüm riskini orta hesabla 10 faiz artırır. Eyni zamanda, gün ərzində bir saat yüngül fiziki aktivlik və ya qısa hərəkət fasilələri bu riski əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər.
Alimlər vurğulayırlar ki, cəmi beş dəqiqəlik aktiv hərəkət belə sağlamlıq üçün faydalıdır və uzun müddət hərəkətsiz qalmağın mənfi təsirlərini azaltmağa kömək edir. Buna görə də gün ərzində mütəmadi hərəkət etmək profilaktik baxımdan vacib hesab olunur.
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