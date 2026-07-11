İsti hava insult riskini artıra bilər – Həkimdən xəbərdarlıq
Yay aylarında isti hava səbəbindən yaranan halsızlıq və huşun itməsi hər zaman sadəcə günvurma ilə bağlı olmaya bilər. Həkimlər bildirirlər ki, bu hallar bəzi hallarda insultun ilk əlamətləri ola bilər.
Day.Az xəbər verir ki, kardioloq Yelena Malışevanın sözlərinə görə, istidən qaynaqlanan halsızlıq əsasən susuzlaşma, bədənin həddindən artıq qızması və qan təzyiqinin enməsi ilə əlaqədardır. Lakin üzün bir tərəfinin sallanması, qol və ya ayaqda qəfil zəiflik, nitqin pozulması insult ehtimalını göstərən əsas əlamətlərdir.
Mütəxəssis belə simptomlar müşahidə edildikdə dərhal təcili tibbi yardım çağırmağı tövsiyə edir. Yardım gələnədək zərərçəkən uzandırılmalı, təmiz hava ilə təmin edilməli, dar geyimləri boşaldılmalı, ona su, yemək və ya dərman verilməməlidir.
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