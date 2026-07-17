https://news.day.az/azerinews/1848661.html Əvvəl arvadını sonra özünü bıçaqlamaqda şübhəli bilinir Ağcabədi rayonunda ər-arvad bıçaq xəsarətləri alıblar. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Ağabəyli kəndində baş verib. 33 yaşlı Əlimərdan Ağayev əvvəlcə 27 yaşlı həyat yoldaşı Mehparə Ağayevaya daha sonra özünə bıçaqla xəsarə yetirməkdə şübhəli bilinir.
Əvvəl arvadını sonra özünü bıçaqlamaqda şübhəli bilinir
Ağcabədi rayonunda ər-arvad bıçaq xəsarətləri alıblar.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Ağabəyli kəndində baş verib.
33 yaşlı Əlimərdan Ağayev əvvəlcə 27 yaşlı həyat yoldaşı Mehparə Ağayevaya daha sonra özünə bıçaqla xəsarə yetirməkdə şübhəli bilinir.
Yaralı ər-arvad xəstəxanaya çatdırılıb və əməliyyat olunublar.
Faktla bağlı araşdırma davam etdirilir.
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