https://news.day.az/azerinews/1848961.html İsmayıllıda qəzada 3 nəfər ölüb - VİDEO İsmayıllıda ağır avtomobil qəzası baş verib. APA xəbər verir ki, ilkin məlumata əsasən, hadisə Qurbanəfəndi kəndi istiqamətində yolda baş verib. Hadisə nəticəsində 3 nəfər ölüb. Əlavə məlumat veriləcək.
İsmayıllıda qəzada 3 nəfər ölüb - VİDEO
İsmayıllıda ağır avtomobil qəzası baş verib.
APA xəbər verir ki, ilkin məlumata əsasən, hadisə Qurbanəfəndi kəndi istiqamətində yolda baş verib.
Hadisə nəticəsində 3 nəfər ölüb.
Əlavə məlumat veriləcək.
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