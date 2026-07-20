https://news.day.az/azerinews/1849077.html Bakı–Naxçıvan–Bakı marşrutu üzrə sərnişinlər üçün yeni rəqəmsal qeydiyyat xidməti istifadəyə verilib Sərnişinlər ölkədaxili uçuşlarda fiziki sənəd təqdim etmədən, "mygov" tətbiqi vasitəsilə şəxsiyyətlərini təsdiq edə biləcəklər. Belə ki, Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə səyahət edən Azərbaycan Respublikası vətəndaşları üçün yeni rəqəmsal qeydiyyat xidməti istifadəyə verilib.

Bakı–Naxçıvan–Bakı marşrutu üzrə sərnişinlər üçün yeni rəqəmsal qeydiyyat xidməti istifadəyə verilib

Azərbaycanca, 20 июля 2026 11:19 (UTC +04:00) 280
Bakı–Naxçıvan–Bakı marşrutu üzrə sərnişinlər üçün yeni rəqəmsal qeydiyyat xidməti istifadəyə verilib

Sərnişinlər ölkədaxili uçuşlarda fiziki sənəd təqdim etmədən, "mygov" tətbiqi vasitəsilə şəxsiyyətlərini təsdiq edə biləcəklər. Belə ki, Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə səyahət edən Azərbaycan Respublikası vətəndaşları üçün yeni rəqəmsal qeydiyyat xidməti istifadəyə verilib. Bu xidmət sayəsində sərnişinlər qeydiyyat zamanı şəxsiyyət məlumatlarını "mygov" tətbiqi vasitəsilə təqdim edə bilərlər.

Yeni xidmət çərçivəsində qeydiyyat masasında yerləşdirilən QR kod mygov tətbiqi vasitəsilə skan edilir. Vətəndaş "mygov" tətbiqində ötürülən məlumat siyahısı ilə tanış olub icazə verdikdən sonra sərnişinin şəxsiyyət məlumatları avtomatik olaraq qeydiyyat sisteminə ötürülür və qeydiyyat prosesi daha sürətli, rahat və operativ şəkildə həyata keçirilir.

Xidmət Bakı və Naxçıvan hava limanlarında tətbiq olunur və qeydiyyat prosesinin daha səmərəli təşkili ilə sərnişinlər üçün rahat və çevik xidmət mühiti yaradır. Yeni həll hava limanlarında rəqəmsal texnologiyaların tətbiqinin genişləndirilməsi və sərnişin təcrübəsinin daha da təkmilləşdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən layihələrin tərkib hissəsidir.

Rəqəmsal qeydiyyat xidməti alternativ xarakter daşıyır. Sərnişinlər istədikləri halda əvvəlki qaydada fiziki şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməklə də qeydiyyatdan keçə bilərlər.

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