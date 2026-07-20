https://news.day.az/azerinews/1849111.html Rəşad Dağlının oğlu yarışda birinci oldu Hazırda həbsdə olan meyxanaçı Rəşad Dağlının oğlu Yusif qələbə qazanıb. Day.Az unikal-a istinadən xəbər verir ki, Yusif Gəncədə keçirilən karate yarışında iştirak edib və birinci yerə layiq görülüb. O, sevincini sosial şəbəkədə paylaşıb. "Bu qələbəni dayıma həsr edirəm. O, bir müddət əvvəl rəhmətə gedib. Bu gün onun 40 mərasimi idi".
Rəşad Dağlının oğlu yarışda birinci oldu
Hazırda həbsdə olan meyxanaçı Rəşad Dağlının oğlu Yusif qələbə qazanıb.
Day.Az unikal-a istinadən xəbər verir ki, Yusif Gəncədə keçirilən karate yarışında iştirak edib və birinci yerə layiq görülüb. O, sevincini sosial şəbəkədə paylaşıb.
"Bu qələbəni dayıma həsr edirəm. O, bir müddət əvvəl rəhmətə gedib. Bu gün onun 40 mərasimi idi".
Qeyd edək ki, Rəşad Dağlı qəsdən adam öldürməkdə və soyuq silah saxlamaqda təqsirli bilinərək 9 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
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