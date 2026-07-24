https://news.day.az/azerinews/1850128.html Ali təhsil müəssisələrindən xaric edilmiş şəxs əsgərliyə nə vaxt çağırılır? Ali təhsil müəssisələrindən xaric edilmiş şəxslər həqiqi hərbi xidmətə nə vaxt çağırılır?
Ali təhsil müəssisələrindən xaric edilmiş şəxs əsgərliyə nə vaxt çağırılır?
Ali təhsil müəssisələrindən xaric edilmiş şəxslər həqiqi hərbi xidmətə nə vaxt çağırılır?
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, "Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında "Azərbaycan Respublikası Qanununun 21.2-ci maddəsinə əsasən ali təhsil müəssisələrindən xaric edilmiş şəxslər 6 ay müddətində ali təhsil müəssisəsinə bərpa olunmadıqda çağırışa möhlət hüquqlarını itirirlər və ümumi əsaslarla müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılırlar.
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