https://news.day.az/azerinews/1850335.html “Yuventus” PSJ-nin qapıçısı ilə maraqlanır "Yuventus" PSJ-nin qapıçısı Lukas Şevalye ilə maraqlanır. Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, Turin klubu fransız üçün qarşı tərəfə ilkin müraciətini edib.

“Yuventus” PSJ-nin qapıçısı ilə maraqlanır

Azərbaycanca, 26 июля 2026 15:21 (UTC +04:00) 281
“Yuventus” PSJ-nin qapıçısı ilə maraqlanır

"Yuventus" PSJ-nin qapıçısı Lukas Şevalye ilə maraqlanır.

Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, Turin klubu fransız üçün qarşı tərəfə ilkin müraciətini edib. Ötən yay "Lill"dən 50 milyon avroya transfer olunan qapıçı Fransa paytaxtında debüt mövsümünü keçirsə də, mövsüm ərzində əsas heyətdəki yerini rusiyalı həmkarı Matvey Safonova uduzub.

Şevalye özü də PSJ-ni tərk etməyə müsbət yanaşır. "Qoca sinyora" onu öncə icarəyə götürmək istəyir. Onun Fransa nəhəngi ilə müqavilə müddəti 2030-cu il iyunun 30-na qədərdir. 24 yaşlı qolkiper "Lill" və PSJ-dən savayı "Valensiyen"nin də qapısını qoruyub.

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