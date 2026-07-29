https://news.day.az/azerinews/1850850.html Sabahdan bu ərazilərdə qaz olmayacaq Sabahdan Xırdalan şəhərinin bir hissəsində və bəzi qəsəbələrdə qazın verilişində fasilə yaranacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İB məlumat yayıb.
Sabahdan bu ərazilərdə qaz olmayacaq
Sabahdan Xırdalan şəhərinin bir hissəsində və bəzi qəsəbələrdə qazın verilişində fasilə yaranacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İB məlumat yayıb.
Belə ki, təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar sabah saat 08:00-dan işlər yekunlaşanadək Xırdalan şəhərinin bir hissəsinin, Atyalı, Qobu, Hökməli, Pirəküşkül, Müşfiqabad, 28 May, Saray və Ceyranbatan qəsəbələrinin, Daş Güzdək, Aşağı Güzdək, Çaylı və Qobustan kəndlərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.
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