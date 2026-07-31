Bakıda bir sıra küçə və yollarda hərəkət məhdudlaşdırılacaq
Bakıda aparılan təmir işləri ilə əlaqədar bir sıra küçə və yollarda nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə qismən və ya tam məhdudiyyət tətbiq ediləcək.
Bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Xarici Dairəvi avtomobil yolunun yan yolunda (Şamaxı istiqamətində, Fərman Salmanov küçəsindən Əsəd Əhmədov küçəsinə qədər) 1 avqust saat 06:00-dan 3 avqust saat 06:00-dək yol tam bağlanacaq.
Şeyx Şamil küçəsində (H.Seyidbəyli küçəsindən İstiqlaliyyət küçəsinə qədər) və Lermontov küçəsində (Bünyad Sərdarov küçəsindən Şeyx Şamil küçəsinə qədər) isə 1-3 avqust tarixlərində nəqliyyatın hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq.
Mikayıl Müşfiq küçəsində (Mətbuat prospektindən Parlament prospektinə qədər) 31 iyul saat 20:00-dan 3 avqust saat 06:00-dək hərəkət qismən məhdudlaşdırılacaq.
Şıxəli Qurbanov küçəsində (Füzuli küçəsindən Salatın Əsgərova küçəsinə qədər) isə 31 iyul saat 20:00-dan 3 avqust saat 06:00-dək yol tam bağlanacaq.
AAYDA sürücülərə hərəkətlərini əvvəlcədən planlaşdırmağı, alternativ marşrutlardan istifadə etməyi və təmir işləri aparılan ərazilərdə quraşdırılmış müvəqqəti yol nişanlarının tələblərinə riayət etməyi tövsiyə edib.
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