https://news.day.az/azerinews/1867859.html Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günü ilə bağlı paylaşım edib - FOTO Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi "Instagram" səhifəsində 18 Oktyabr - Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günü ilə əlaqədar paylaşım edib. Day.Az paylaşımı təqdim edir:

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günü ilə bağlı paylaşım edib - FOTO

Azərbaycanca, 18 октября 2026 08:08 (UTC +04:00) 289
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günü ilə bağlı paylaşım edib

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi "Instagram" səhifəsində 18 Oktyabr - Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günü ilə əlaqədar paylaşım edib.

Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi, suverenliyi, ölkəmizdəki sülh və əmin-amanlıq əbədi olsun!".

  • Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günü ilə bağlı paylaşım edib
  • Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günü ilə bağlı paylaşım edib
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