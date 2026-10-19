Azərbaycan 9 ayda xaricə 10 milyard dollarlıq neft satıb
Bu ilin ilk doqquz ayında Azərbaycanın neft ixracı dəyər ifadəsində 13 faiz artıb.
Day.Az xəbər verir ki, Trend-in Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycandan xarici ölkələrə 15,830 milyon ton bitumlu süxurlardan alınmış xam neft və neft məhsulları ixrac edilib. İxracın ümumi dəyəri 10,103 milyard dollar təşkil edib.
Qurumun məlumatına görə, bu, 2025-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə dəyər ifadəsində 1,164 milyard dollar və ya 13 faiz çoxdur. Bununla yanaşı, ixracın həcmi 1,166 milyon ton və ya 6,9 faiz azalıb.
Qeyd edək ki, 2026-cı ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan xarici ölkələrlə ümumilikdə 37,210 milyard dollar dəyərində ticarət əməliyyatları həyata keçirib. Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatları əsasında Trend-in hesablamalarına görə, ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1,836 milyard dollar və ya 5,2 faiz artıb.
Hesabat dövründə ixracın dəyəri 23,865 milyard dollar, idxalın dəyəri isə 13,346 milyard dollar olub. İllik müqayisədə ixrac 5,259 milyard dollar və ya 28,3 faiz artıb, idxal isə 3,423 milyard dollar və ya 20,4 faiz azalıb.
Nəticədə, xarici ticarət balansında 10,519 milyard dollar müsbət saldo yaranıb. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 8 milyard 379 milyon dollar və ya 5,7 dəfə çoxdur.
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