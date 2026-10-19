Azərbaycan qeyri-neft məhsullarının ixrac edildiyi əsas ölkələr - SİYAHI
2026-cı ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanın qeyri-neft məhsullarının ixracında Böyük Britaniya, Rusiya və Türkiyə əsas istiqamətlər sırasında yer alıb.
Day.Az xəbər verir ki Trend-in Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına əsasən hesablamasına görə, bu ölkələrə ixracın ümumi dəyəri 4 milyard 839,4 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
Böyük Britaniya ixracda liderdir
Cari ilin ilk doqquz ayında Böyük Britaniyaya 3 milyard 482 milyon 854,45 min dollar dəyərində qeyri-neft məhsulları ixrac edilib. Bu ölkənin ümumi ixracda payı 52,36% olub.
Rusiyaya ixracın dəyəri 881 milyon 406,83 min dollar, Türkiyəyə isə 475 milyon 177,88 min dollar təşkil edib. Bu ölkələrin ümumi ixracda payları müvafiq olaraq 13,25% və 7,14% olub.
Beləliklə, Böyük Britaniya, Rusiya və Türkiyənin Azərbaycanın qeyri-neft məhsulları ixracındakı birgə payı 72,75%-ə çatıb.
Rusiya və Türkiyəyə ixrac artıb
2025-ci ilin yanvar-sentyabr ayları ilə müqayisədə Rusiyaya qeyri-neft məhsullarının ixracı 2 milyon 481,76 min dollar artıb. Ötən ilin eyni dövründə bu göstərici 878 milyon 925,07 min dollar təşkil edib. İllik artım təxminən 0,28% olub.
Türkiyəyə ixracın dəyəri isə 2025-ci ilin ilk doqquz ayında qeydə alınan 435 milyon 780,73 min dollarla müqayisədə 39 milyon 397,15 min dollar artıb. Bu, təxminən 9,04% artım deməkdir.
Gürcüstan və İsveçrə də əsas tərəfdaşlardır
Gürcüstana 442 milyon 998,22 min dollar dəyərində qeyri-neft məhsulları ixrac olunub. Bu ölkənin ümumi ixracda payı 6,66% təşkil edib.
İsveçrəyə ixracın dəyəri 327 milyon 945,82 min dollar, ümumi ixracda payı isə 4,93% olub.
2025-ci ilin eyni dövründə Gürcüstana ixrac 244 milyon 761,69 min dollar, İsveçrəyə ixrac isə 247 milyon 752,04 min dollar təşkil edib. Müqayisədə Gürcüstana ixrac 198 milyon 236,53 min dollar, İsveçrəyə ixrac isə 80 milyon 193,78 min dollar artıb.
Digər ölkələrə göndərilən qeyri-neft məhsullarının dəyəri 1 milyard 41 milyon 189,82 min dollar olub. Bu kateqoriyanın ümumi ixracda payı 15,66% təşkil edib.
2026-cı ilin yanvar-sentyabr ayları üzrə Azərbaycanın qeyri-neft məhsullarının ixrac olunduğu əsas ölkələr:
|
Ölkələrin adı
|
Min ABŞ dolları
|
Ümumi ixraca nisbətən %-lə
|
Cəmi
|
6 651 573.02
|
100.00
|
o cümlədən:
|
Böyük Britaniya
|
3 482 854.45
|
52.36
|
Rusiya
|
881 406.83
|
13.25
|
Türkiyə
|
475 177.88
|
7.14
|
Gürcüstan
|
442 998.22
|
6.66
|
İsveçrə
|
327 945.82
|
4.93
|
Digər ölkələr
|
1 041 189.82
|
15.66
Qeyd edək ki, hesabat dövründə Azərbaycanın qeyri-neft məhsullarının ümumi ixracının dəyəri 6 milyard 651 milyon 573,02 min ABŞ dolları olub. 2025-ci ilin eyni dövründə isə bu göstərici 2 milyard 649 milyon 165,33 min dollar təşkil edib. Beləliklə, illik müqayisədə ölkənin qeyri-neft məhsulları ixracı təqribən 4 milyard ABŞ dolları və ya 2,5 dəfə artıb.
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