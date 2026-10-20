Çempionlar Liqası: “Sabah” Dortmund “Borussiya”sına məğlub oldu - VİDEO
UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin üçüncü turunda "Sabah" və Dortmund "Borussiya"sı arasında keçirilən qarşılaşma başa çatıb.
Day.Az İdman.Biz-ə istinadən xəbər verir ki, Bakı Olimpiya Stadionunda təşkil olunan görüş Almaniya təmsilçisinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Qonaqların heyətində Seru Girassi 10-cu dəqiqədə hesabı açıb. "Sabah"ın futbolçusu Coy-Lens Mikelsin 30-cu dəqiqədə vurduğu qol ofsayt səbəbindən qeydə alınmayıb. Bakı təmsilçisi 39-cu dəqiqədə Eyden Makkartinin qolu ilə hesabı bərabərləşdirib və komandalar fasiləyə 1:1 hesablı heç-heçə ilə yollanıblar.
İkinci hissənin 53-cü dəqiqəsində yenidən fərqlənən Girassi dubl edərək "Borussiya"ya qələbə qazandırıb.
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