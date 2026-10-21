Axşama qədər araq içən kişi məhkəməlik oldu
Sabirabadda sərxoş kişi arvadını taxta ilə döyüb.
Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun kəndlərindən birində qeydə alınıb.
51 yaşlı Bəhruz Səlimov (şərti adla) taxta ilə arvadını vuraraq, xəsarət yetirib.
Məlumata görə, Bəhruz hadisə olan günü səhərdən başlayaraq, axşamadək həyətdə araq içib. Axşam saatlarında oğlu ilə aralarında mübahisə yaranıb. Mübahisə zamanı oğlunu söyüb və əlinə taxta götürərək, onun üstünə gedib. Bu zaman arvadı özünü oğlu üçün sipər edərək Bəhruzun qarşısına keçib. Nəticədə Bəhruz taxta ilə qadına zərbə vuraraq, xəsarət yetirib.
Oğlunun şikayəti əsasında B. Səlimov saxlanılıb və barəsində cinayət işi açılıb.
Təqsirləndirilən şəxsin sözlərinə görə, hadisəyə görə arvadından üzr istəyib və əməlindən peşmandır. Zərərçəkən qadın da həmçinin əri ilə barışdığını və ona qarşı şikayətçi olmadığını bildirib.
Məhkəmə cinayət işinə xitam verib və Bəhruz Səlimov məsuliyyətdən azad olunub.
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