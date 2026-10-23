https://news.day.az/azerinews/1869018.html Naibə Allahverdiyeva xəstəxanaya yerləşdirildi Xalq artisti Naibə Allahverdiyevanın səhhəti pisləşib. Day.Az axşam.az-a istinadla xəbər verir ki, gecə saatlarında aktrisaya təcili tibbi yardım çağırılıb. Ona hipertonik kriz diaqnozu qoyulub. N.Allahverdiyeva xəstəxanaya yerləşdirilib və hazırda həkim nəzarətindədir.
Naibə Allahverdiyeva xəstəxanaya yerləşdirildi
Xalq artisti Naibə Allahverdiyevanın səhhəti pisləşib.
Day.Az axşam.az-a istinadla xəbər verir ki, gecə saatlarında aktrisaya təcili tibbi yardım çağırılıb. Ona hipertonik kriz diaqnozu qoyulub.
N.Allahverdiyeva xəstəxanaya yerləşdirilib və hazırda həkim nəzarətindədir.
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