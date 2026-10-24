https://news.day.az/azerinews/1869298.html Bakıda kafedə kütləvi dava - Saxlanılanlar var Bakıda kafedə baş verən kütləvi dava zamanı bir nəfər həyatını itirib. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə ötən gün General Şıxlinski küçəsi, 145 ünvanında yerləşən "Ab-Hava" kafesində qeydə alınıb. Belə ki, dava zamanı iştirakçılar bir-birinə bıçaqla hücum ediblər. Nəticədə bir nəfər ölüb.
Bakıda kafedə kütləvi dava - Saxlanılanlar var
Bakıda kafedə baş verən kütləvi dava zamanı bir nəfər həyatını itirib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə ötən gün General Şıxlinski küçəsi, 145 ünvanında yerləşən "Ab-Hava" kafesində qeydə alınıb.
Belə ki, dava zamanı iştirakçılar bir-birinə bıçaqla hücum ediblər. Nəticədə bir nəfər ölüb.
Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.
DİN-in Mətbuat Xidmətindən bildirilib ki, insidentdə iştirak edən 9 nəfər polis tərəfindən müəyyən olunaraq saxlanılıb. Hazırda əməliyyat-axtarış tədbirləri davam etdirilir.
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