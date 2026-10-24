https://news.day.az/azerinews/1869301.html Kütləvi davaya görə deputatın oğlu SAXLANILDI Bakıdakı kütləvi davanın iştirakçılarından biri deputatın oğludur. Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, polisin keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində saxlanılanlardan Əhməd Əlizadə deputat Arzuxan Əlizadənin oğludur.
Kütləvi davaya görə deputatın oğlu SAXLANILDI
Bakıdakı kütləvi davanın iştirakçılarından biri deputatın oğludur.
Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, polisin keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində saxlanılanlardan Əhməd Əlizadə deputat Arzuxan Əlizadənin oğludur.
Qeyd edək ki, hadisə ötən gecə Xətai rayonu, General Şıxlıniski küçəsində yerləşən keçmiş "Ab-hava" restoranında qeydə alınıb.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре