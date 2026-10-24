https://news.day.az/azerinews/1869383.html Türkiyənin Mardin vilayətində ağır yol qəzası: 6 nəfər ölüb Türkiyənin cənub-şərqində yerləşən Mardin vilayətində baş verən yol qəzası nəticəsində dördü uşaq olmaqla altı nəfər həlak olub. Bu barədə DHA agentliyi məlumat yayıb. Məlumata əsasən, hadisə Nusaybin rayonunda baş verib. Belə ki, minik avtomobili yoldan çıxaraq drenaj kanalına düşüb.

Türkiyənin Mardin vilayətində ağır yol qəzası: 6 nəfər ölüb

Azərbaycanca, 24 октября 2026 18:51 (UTC +04:00) 282
Türkiyənin Mardin vilayətində ağır yol qəzası:

Türkiyənin cənub-şərqində yerləşən Mardin vilayətində baş verən yol qəzası nəticəsində dördü uşaq olmaqla altı nəfər həlak olub.

Bu barədə DHA agentliyi məlumat yayıb.

 

Məlumata əsasən, hadisə Nusaybin rayonunda baş verib. Belə ki, minik avtomobili yoldan çıxaraq drenaj kanalına düşüb. Qeyd edilib ki, avtomobildə olan şəxslərin hamısı yerli sakinlər və eyni ailənin üzvləridir.

Polis hadisənin başvermə şəraitini araşdırır.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#TÜRKİYƏ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

ЕС восемь лет не может остановить перевод часов 19:17 (UTC+04), Это интересно 156
Воспитанник "Карабаха" из Германии хочет вернуться в сборную Азербайджана 19:00 (UTC+04), Спорт 246
Türkiyənin Mardin vilayətində ağır yol qəzası: 6 nəfər ölüb 18:51 (UTC+04), Azərbaycanca 282
Продолжается второй день Фестиваля оливок в Баку - ФОТО 18:49 (UTC+04), Общество 332
Канцлер Германии признал наличие проблем в экономике ФРГ 18:40 (UTC+04), В мире 311
"Испанская симфония" азербайджанского виртуоза прозвучала в Польше - ФОТО - ВИДЕО 18:29 (UTC+04), Культура 341
Джанни Инфантино поблагодарил Азербайджан 18:15 (UTC+04), Спорт 3 671
Türkiyənin Zəfər Partiyası Azərbaycana qarşı aparılan kampaniyadan narazıdır - Müşavir - FOTO 18:02 (UTC+04), Azərbaycanca 387
Афинский манифест Рубио: Запад на историческом перепутье 18:00 (UTC+04), В мире 4 388
Два учебных самолета столкнулись на Филиппинах - ВИДЕО 17:49 (UTC+04), В мире 447
Azərbaycanda istehsal olunan 71 dərman - SİYAHI 17:45 (UTC+04), Azərbaycanca 395
В Армении задержали оппозиционного кандидата в мэры 17:41 (UTC+04), В мире 402
ФИФА объявила, где бесплатно смотреть все матчи чемпионата мира в Баку 17:36 (UTC+04), Спорт 409
Во Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона протеста 17:25 (UTC+04), В мире 380
Азербайджанская палитра в сердце Парижа - ФОТО 17:13 (UTC+04), Культура 437
Авиакомпании стали активнее зарабатывать на богачах 17:01 (UTC+04), Туризм 427
Gəncədə 49 yaşlı kişi bıçaqlandı 16:58 (UTC+04), Azərbaycanca 439
Найдена незаметная причина сбоев компьютера 16:46 (UTC+04), Наука и технологии 425
Ermənilər Azərbaycanla sərhəddə qanunsuz ağac kəsir 16:35 (UTC+04), Azərbaycanca 476
В азербайджано-индийских отношениях открываются широкие возможности для сотрудничества - Азер Гараев 16:32 (UTC+04), Политика 537
Bakıda hamı bu qətldən danışır - görüntülər yayıldı - VİDEO 16:26 (UTC+04), Azərbaycanca 570
Во Франции вспыхнули новые протесты - ВИДЕО 16:25 (UTC+04), В мире 461
Спектаклем "Хуршидбану Натаван" почтена память Ильяса Эфендиева - ФОТО 16:12 (UTC+04), Культура 439
Армянские сепаратисты получили очередной пинок – на этот раз от Европы 16:00 (UTC+04), Политика 7 832
Azərbaycanı Avropaya birləşdirəcək layihəyə 22 milyard avro tələb olunur 15:46 (UTC+04), Azərbaycanca 487
В еще одной европейской стране начались протесты - ВИДЕО 15:43 (UTC+04), В мире 564
Многоэтажка сложилась за секунды посреди оживленной улицы - ВИДЕО 15:29 (UTC+04), В мире 605
Köməksiz qalan 7 aylıq körpə xilas olunub - VİDEO 15:16 (UTC+04), Azərbaycanca 531
Первая сенсация и первый разгром: ЧМ U-15 в Баку начался с поражения Аргентины 15:12 (UTC+04), Спорт 517
Bəzi pensiya alanları hansı dəyişikliklər gözləyir? 15:06 (UTC+04), Azərbaycanca 548
Этим медработникам положены надбавки до 50% к зарплате 14:59 (UTC+04), Общество 515
В Гяндже пройдет концерт в честь Победы в 44-дневной Отечественной войне 14:44 (UTC+04), Культура 465
Azərbaycan yanacağı Ermənistanda qiymətləri 20–30 faiz azaldıb - Səfir 14:38 (UTC+04), Azərbaycanca 540
В Китае нашли необычное существо без глаз 14:29 (UTC+04), Это интересно 511
Avtobuslar gecikir, sərnişinlər əziyyət çəkir: Bəs səbəb nədir? - VİDEO 14:18 (UTC+04), Azərbaycanca 524
Тайфун "Чампи" добрался до юго-запада Японии - ВИДЕО 14:15 (UTC+04), В мире 543
Bu yolda gizlənən təhlükə avtomobillərə ziyan vurur - VİDEO 14:04 (UTC+04), Azərbaycanca 551
А вы, месье, как не тужитесь, лишь в провокаторы годитесь 14:00 (UTC+04), Политика 6 329
Qubadlının dirçəlişi Dövlət Proqramının mühüm hissəsidir - Kamaləddin Qafarov 13:45 (UTC+04), Azərbaycanca 537
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 13:39 (UTC+04), Общество 586
В Баку стартовал второй день Фестиваля оливок - ФОТО 13:30 (UTC+04), Общество 6 246
Xəzərdə kütləvi balıq tələfatı - Azərbaycana təhlükə gözlənilir? 13:26 (UTC+04), Azərbaycanca 542
Появятся ли станции метро в Хырдалане и Масазыре? 13:18 (UTC+04), Общество 656
В Баку построят новое здание для одного из телеканалов - ВИДЕО 13:12 (UTC+04), Общество 554
В Австрии пресечена провокация армянских реваншистов 13:00 (UTC+04), Политика 5 680
В Баку задержали сына депутата в связи с массовой дракой 12:58 (UTC+04), Общество 648
Xaricdə təhsil alan azərbaycanlılar bu qərardan xəbərdar olmalıdır 12:57 (UTC+04), Azərbaycanca 577
Германия планирует закупить тысячи ракет большой дальности 12:48 (UTC+04), В мире 590
Новая волна беспорядков во Франции будет мощнее предыдущей - ВИДЕО 12:35 (UTC+04), В мире 595
Bu il Həcc ziyarətində bahalaşma qaçılmazdır - QMİ 12:31 (UTC+04), Azərbaycanca 534
Роналду установил рекорд по доходам среди действующих спортсменов 12:22 (UTC+04), Спорт 520
Азербайджан осудил нападение на церковь в Иордании 12:10 (UTC+04), Политика 643
Что хранит Музей истории таможни Азербайджана: от плетей XIX века до ковров карабахской школы - Репортаж - ФОТО - ВИДЕО 12:06 (UTC+04), Общество 508
OpenAI изменила подход к обучению ИИ 11:59 (UTC+04), Наука и технологии 628
Полмиллиона человек на улицах - что показал бунт во Франции? - АНАЛИЗ от Baku Network 11:45 (UTC+04), В мире 6 313
В Баку произошла массовая драка 11:37 (UTC+04), Общество 668
Власти Кубы пообещали жесткий ответ США 11:30 (UTC+04), В мире 768
Дорожная полиция обратилась к водителям 11:16 (UTC+04), Общество 514
В мире стартовал необычный чемпионат по бегу на тренажерах - ВИДЕО 11:05 (UTC+04), Спорт 735
Azərbaycanda ötən gün 50 şübhəli saxlanılıb 11:00 (UTC+04), Azərbaycanca 571
Китайская компания намерена развивать морскую ветроэнергетику в Азербайджане 10:52 (UTC+04), Экономика 619
Азербайджан подтвердил приверженность укреплению международной безопасности 10:40 (UTC+04), Политика 599
Bəzi ərazilərə qar yağıb, dolu düşüb 10:35 (UTC+04), Azərbaycanca 575
Азербайджанская нефть выросла в цене 10:32 (UTC+04), Экономика 885
Предупреждение для водителей - 24 октября... 10:26 (UTC+04), Общество 593
Раскрыт главный недостаток дешевых ноутбуков 10:20 (UTC+04), Наука и технологии 518
Yol polisi əlverişsiz hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə müraciət edib 10:11 (UTC+04), Azərbaycanca 564
В Загатале задержали грабителя квартир - ВИДЕО 10:09 (UTC+04), Общество 517
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:02 (UTC+04), Туризм
Лазурный берег строгого режима - армянские преступники станут почетными гражданами Ниццы? 10:00 (UTC+04), Политика 7 210
Главы МИД четырех стран призвали восстановить судоходство в Ормузе 09:43 (UTC+04), В мире 642
В Баку стартует чемпионат мира FIFA U-15 09:36 (UTC+04), Спорт 7 351
Человека впервые заразили вирусом, созданным ИИ 09:33 (UTC+04), Это интересно 576
Трамп заявил о возможности новой военной операции против Ирана 09:25 (UTC+04), В мире 6 999
В Загатале прошли сильный ливень и град - ВИДЕО 09:21 (UTC+04), Общество 894
Bu gün Ümumdünya Poliomielitlə Mübarizə Günüdür 09:19 (UTC+04), Azərbaycanca 575
Назван вероятный кандидат на роль переговорщика с Россией 09:14 (UTC+04), В мире 669
Azərbaycanda bu məkanda əcnəbilərin sayı yerlilərdən 11 dəfə çoxdur 09:03 (UTC+04), Azərbaycanca 647
Азербайджанский боец UFC выступит в необычной роли в Нью-Йорке 09:00 (UTC+04), Спорт 948
В Баку закрыли известное кафе - ВИДЕО 08:38 (UTC+04), Общество 793
КСИР заявил о подрыве двух нефтяных судов мине в Ормузском проливе 08:21 (UTC+04), В мире 1 103
Конституционный тупик Армении - реваншисты мешают Пашиняну закрепить мир - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 08:00 (UTC+04), Политика 5 723
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:31 (UTC+04), Общество
Месси назвал кульминационный момент своей карьеры 06:26 (UTC+04), Спорт 1 333
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
Как страны мира переходили к цветному ТВ - ВИДЕО 04:24 (UTC+04), Это интересно 613
В США планируют клонировать собак - Причина 03:31 (UTC+04), В мире 822
В Японии набирают популярность свадебные фотосессии на фоне взрывов - ВИДЕО 02:18 (UTC+04), Это интересно 724
Гороскоп на 24 октября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 840
В ООН рассказали о жертвах мин в Азербайджане 01:10 (UTC+04), Политика 1 047
В ОАЭ закрывают пляжи из-за разлива нефти с морского танкера - ВИДЕО 00:39 (UTC+04), В мире 875
Азербайджанский таэквондист завоевал "серебро" в Катаре 00:18 (UTC+04), Спорт 2 122
Хроника Победы (24.10.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью французской газете "Фигаро" - ФОТО - ВИДЕО 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 785
Хроника Победы (24.10.2020): Азербайджанская армия гонит противника по всему фронту - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 982
Британия призвала граждан запастись водой и продуктами на три дня 23 октября 23:43 (UTC+04), В мире 954
Команда Шахрияра Мамедьярова выиграла клубный Кубок Европы по шахматам 23 октября 23:21 (UTC+04), Спорт 723
Пентагон опубликовал седьмую часть архивных документов об НЛО 23 октября 23:05 (UTC+04), В мире 2 331
В Баку снова наступило лето: Соприкоснись с природой, изобрази её великолепие! 23 октября 22:53 (UTC+04), Культура 700
Уроки азербайджанской дипломатии: национальные интересы выше чужих ожиданий - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 23 октября 22:40 (UTC+04), Политика 6 283
США предупредили о возможных протестах в Италии 23 октября 22:30 (UTC+04), В мире 881
Очередная трагедия с судном в Черном море: азербайджанцам пора сделать выводы 23 октября 22:20 (UTC+04), Политика 4 692
США оштрафовали Air France и KLM 23 октября 22:06 (UTC+04), В мире 2 465
Франция и Британия впервые отработали сценарий ядерного удара 23 октября 21:55 (UTC+04), В мире 869
Азербайджан получил председательство в Тюркском инвестиционном фонде 23 октября 21:45 (UTC+04), Экономика 884
За это можно получить штраф в 100 манатов 23 октября 21:41 (UTC+04), Общество 2 163
Развитие Азербайджана - пример для Лаоса - Тонглун Сисулит в интервью Михаилу Гусману - ВИДЕО 23 октября 21:30 (UTC+04), Политика 5 862
В Газахе загорелся грузовик - ВИДЕО 23 октября 21:18 (UTC+04), Общество 2 380
В США указали на уязвимость экономики Китая 23 октября 21:16 (UTC+04), В мире 903
В Азербайджане утвердили новые правила поддержки экспорта 23 октября 21:09 (UTC+04), Экономика 891
Бахчели с азербайджанским послом на фоне кампании против Баку в Анкаре - ВИДЕО 23 октября 21:05 (UTC+04), Политика 5 671
Сотни дзюдоистов в Азербайджане сдали экзамен на пояса - ФОТО 23 октября 21:00 (UTC+04), Спорт 667
В США обеспокоились влиянием Маска на национальную безопасность 23 октября 20:43 (UTC+04), В мире 935
Türk İnvestisiya Fondunun Rəhbərlər Şurasına sədrlik Azərbaycana həvalə olunub - FOTO 23 октября 20:43 (UTC+04), Azərbaycanca 900
Срок ареста Роберта Кочаряна продлили 23 октября 20:34 (UTC+04), В мире 2 848
Азербайджанская музыка в Анголе - ФОТО 23 октября 20:30 (UTC+04), Культура 2 468
В Баку стартовал фестиваль оливок - три дня гастрономических открытий, национальных традиций и концертов - ФОТО 23 октября 20:22 (UTC+04), Общество 6 022
Ученые оценили число жертв экстремальной жары в Европе 23 октября 20:15 (UTC+04), Это интересно 2 525
Qazaxda TIR yanıb 23 октября 20:10 (UTC+04), Azərbaycanca 944
В Баку предотвратили захват тротуара - ФОТО 23 октября 20:08 (UTC+04), Общество 1 025
Люксембург впервые в истории сыграет на чемпионате мира - и произойдет это в Баку 23 октября 20:00 (UTC+04), Спорт 784
Корсика устала от диктата Парижа - ОБЗОР 23 октября 19:45 (UTC+04), В мире 6 734
Баку и Исламабад обсудили развитие партнерства в области права - ФОТО 23 октября 19:31 (UTC+04), Политика 1 008
Румыния запросила у НАТО усиление ПВО 23 октября 19:18 (UTC+04), В мире 943
У самого дорогого iPhone нашли недостатки 23 октября 19:05 (UTC+04), Наука и технологии 743
Азербайджанцев спасли с атакованного судна у берегов Румынии - ПОДРОБНОСТИ 23 октября 18:57 (UTC+04), Политика 6 050
Скандал с пожертвованиями для Газы в Турции 23 октября 18:53 (UTC+04), В мире 3 033
Азербайджан впервые примет Кубок мира по снежному поло 23 октября 18:49 (UTC+04), Спорт 2 662
Американские партии установили рекорд по расходам на предвыборную рекламу 23 октября 18:45 (UTC+04), В мире 902
В АзАСУ прошли обсуждения в рамках проекта «Baku Network» - ФОТО - ВИДЕО 23 октября 18:36 (UTC+04), Политика 6 280
Азербайджан принял участие в мероприятиях ко Дню ООН в Ашхабаде - ФОТО 23 октября 18:29 (UTC+04), Политика 916
4 rayonda ağackəsənlər təbiətə 40 min manat ziyan vurub 23 октября 18:29 (UTC+04), Azərbaycanca 861
Названы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса 23 октября 18:20 (UTC+04), Политика 882
Молния ударила в самолет во время полета - ВИДЕО 23 октября 18:13 (UTC+04), В мире 3 078
Счетная палата выявила завышение расходов на дорожные работы 23 октября 18:06 (UTC+04), Экономика 953
Внесена ясность в вопрос возвращения Фелипе Сантоса в "Габалу" 23 октября 18:00 (UTC+04), Спорт 645
Азербайджан расширяет налоговые льготы для сферы технологий и инноваций 23 октября 17:49 (UTC+04), Экономика 2 937
В Эквадоре подтопило столицу - ВИДЕО 23 октября 17:37 (UTC+04), В мире 923
Турция-Азербайджан: звонок в Баку разрядил ситуацию, но вопросы остаются 23 октября 17:30 (UTC+04), Политика 7 273
DİM-dən buraxılış və qəbul imtahanları ilə bağlı QƏRAR 23 октября 17:21 (UTC+04), Azərbaycanca 879
Ковер-портрет «Физули» стал новым украшением Национального музея искусств Азербайджана - ФОТО 23 октября 17:17 (UTC+04), Культура 2 911
Азербайджан и Индия обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки - ФОТО 23 октября 17:06 (UTC+04), Политика 930
Bakıda səkini zəbt edən qanunsuz konstruksiya söküldü - FOTO 23 октября 17:04 (UTC+04), Azərbaycanca 959
В Азербайджане изменят систему финансирования аграрного сектора 23 октября 17:00 (UTC+04), Экономика 930
Франция направит 70 тысяч полицейских на охрану протестов 23 октября 16:46 (UTC+04), В мире 913
Урсула фон дер Ляйен осудила атаку на судно с азербайджанцами на борту в Черном море 23 октября 16:33 (UTC+04), Политика 3 219
Масштабная акция студентов и преподавателей в Вене - ВИДЕО 23 октября 16:29 (UTC+04), В мире 950
Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью между Азербайджаном и Кыргызстаном 23 октября 16:25 (UTC+04), Официальная хроника 703
Подписан договор об участии Азербайджана в выставке «ЭКСПО 2030 Эр-Рияд» - ФОТО 23 октября 16:23 (UTC+04), Политика 7 407
Дело Али Керимли направлено в суд 23 октября 16:17 (UTC+04), Общество 2 994
Velosiped sürən azyaşlıların diqqətinə: DYP-dən ciddi xəbərdarlıq 23 октября 16:12 (UTC+04), Azərbaycanca 902
Тяжелое ДТП в Сальяне, есть погибший и пострадавшие 23 октября 16:10 (UTC+04), Общество 631
В Греции ограничат доступ детей к соцсетям 23 октября 16:03 (UTC+04), В мире 907
Volvo массово уволит сотрудников 23 октября 15:51 (UTC+04), Автоновости 1 052
Bakda 3 məşhur restoran fəaliyyətini dayandırdı 23 октября 15:49 (UTC+04), Azərbaycanca 994
Между увлечением и большим спортом: как развивается скалолазание в Азербайджане – РЕПОРТАЖ 23 октября 15:43 (UTC+04), Спорт 624
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры встречи главы государства с главой МИД Индии - ВИДЕО 23 октября 15:29 (UTC+04), Официальная хроника 9 318
Азербайджан и Узбекистан обменялись опытом в финансовой сфере - ФОТО 23 октября 15:20 (UTC+04), Экономика 3 303
В Азербайджане изменят сроки пребывания некоторых военнослужащих в звании лейтенанта 23 октября 15:07 (UTC+04), Общество 2 598
Рамиль Гасымов представил концерт в честь 100-летия видного композитора Рамиза Мустафаева - ФОТО 23 октября 15:00 (UTC+04), Культура 607
Evlərdə qazla işləyən istilik sistemləri ləğv ediləcək? - Yeni plan - VİDEO 23 октября 14:56 (UTC+04), Azərbaycanca 1 045
Казахстан планирует расширить поставки нефти через Азербайджан 23 октября 14:52 (UTC+04), Экономика 976
В Азербайджане ужесточат наказание за финансирование терроризма 23 октября 14:47 (UTC+04), Общество 719
Стрельба в Париже: есть погибший и раненые - ВИДЕО 23 октября 14:44 (UTC+04), В мире 3 501
В Черном море затонуло судно с гражданами Азербайджана на борту: есть погибший и пропавшие - ВИДЕО 23 октября 14:40 (UTC+04), Общество 5 870
В Азербайджане подготовлен новый законопроект в агросфере 23 октября 14:23 (UTC+04), Экономика 980
Президент Ильхам Алиев поздравил народного художника Фархада Халилова 23 октября 14:20 (UTC+04), Официальная хроника 620
CINEMO из 46 стран - в Баку наградили авторов лучших фильмов, снятых на мобильный телефон - ФОТО 23 октября 14:17 (UTC+04), Культура 626
Индия поблагодарила Азербайджан 23 октября 14:01 (UTC+04), Политика 5 552
Глава МИД Индии заявил об интересе компаний к энергосектору Азербайджана 23 октября 13:54 (UTC+04), Политика 991
Азербайджанский национальный музей искусств представил свой опыт на международной конференции в Беларуси - ФОТО 23 октября 13:45 (UTC+04), Культура 770
Азербайджан и Индия обсудили нормализацию армяно-азербайджанского конфликта 23 октября 13:41 (UTC+04), Политика 1 023
В Азербайджане введут новый порядок закупок для госпредприятий 23 октября 13:39 (UTC+04), Экономика 1 038
В последние годы между Азербайджаном и Индией существовали разногласия - Джейхун Байрамов 23 октября 13:36 (UTC+04), Политика 1 037
Полиция Дубая пополнила автопарк китайским внедорожником 23 октября 13:35 (UTC+04), Автоновости 657
В Турции произошел взрыв на шахте, есть погибшие - ВИДЕО 23 октября 13:32 (UTC+04), В мире 3 793
Кайса Оллонгрен и Эльчин Амирбеков обсудили отношения ЕС и Азербайджана 23 октября 13:24 (UTC+04), Политика 3 665
Хафиз Исмаилбейли вновь назначен аудитором Счетной палаты 23 октября 13:18 (UTC+04), Общество 678
В Азербайджане подготовили новые правила для офицеров 23 октября 13:05 (UTC+04), Общество 790
Команды Новой Каледонии и Французской Полинезии примут участие в FIFA U-15 в Баку - ФОТО 23 октября 12:58 (UTC+04), Спорт 663
Азербайджан сохранил 24-е место в рейтинге УЕФА 23 октября 12:50 (UTC+04), Спорт 663
Ибада Гусейнова задержали в Грузии? 23 октября 12:45 (UTC+04), Общество 2 938
Президент Ильхам Алиев вручил Фархаду Халилову орден «Истиглал» - ФОТО - ВИДЕО 23 октября 12:44 (UTC+04), Официальная хроника 8 164
Народный художник Азербайджана Фархад Халилов награжден орденом «Истиглал» 23 октября 12:36 (UTC+04), Официальная хроника 684
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 23 октября 12:34 (UTC+04), Общество 1 787
В Баку появится новая станция метро 23 октября 12:25 (UTC+04), Общество 10 920
Глава ИВ Ярдымлинского района представлен коллективу 23 октября 12:22 (UTC+04), Общество 631
Дорожная полиция обратилась к пешеходам 23 октября 12:20 (UTC+04), Общество 680
Телеканал Xəzər показал документальный фильм, посвященный генералу Арифу Гейдарову - ВИДЕО 23 октября 12:16 (UTC+04), Политика 8 739
В метро готовят запуск новых путей - ПОДРОБНОСТИ 23 октября 12:14 (UTC+04), Общество 833
Фестиваль в Индии: сотни пострадавших в результате ритуала - ВИДЕО 23 октября 12:06 (UTC+04), В мире 1 110
Билл Гейтс призвал готовиться к 20 годам хаоса из-за ИИ 23 октября 11:53 (UTC+04), Наука и технологии 674
Müasir Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər tarixini öyrənənlər üçün dəyərli əsər 23 октября 11:50 (UTC+04), Azərbaycanca 1 014
Азербайджанский боец готовится к дебюту в UFC 23 октября 11:38 (UTC+04), Спорт 676
Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса 23 октября 11:31 (UTC+04), Общество 607
Стрельба на Западном берегу Иордана: есть пострадавшие 23 октября 11:28 (UTC+04), В мире 3 795
Хорошая новость для миллионов жителей Азербайджана 23 октября 11:21 (UTC+04), Общество 8 017
На этой станции бакинского метро завершилась реконструкция - ФОТО 23 октября 11:19 (UTC+04), Общество 3 631
Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к $122 23 октября 11:16 (UTC+04), Экономика 4 140
Президент Ильхам Алиев принял главу МИД Индии - ФОТО - ВИДЕО 23 октября 11:13 (UTC+04), Официальная хроника 12 348
PASHA Bank организовал обсуждение возможностей поддержки импортно-экспортных операций малого и среднего бизнеса 23 октября 11:10 (UTC+04), Экономика 1 155
Еще новости