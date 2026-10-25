Ağır atletika üzrə 2030-cu il dünya çempionatı Moskvada keçiriləcək
Beynəlxalq Ağır Atletika Federasiyası (İWF) bu gün 2030-cu ildə dünya çempionatının Moskvada keçiriləcəyini açıqlayıb. Beləliklə, bu idman növü 2022-ci ildə Ukraynada müharibə başlayandan bəri dünya çempionatını Rusiyada təşkil edən ilk olimpiya idman növü olacaq.
"2029-cu il dünya çempionatı Hindistanın Əhmədabad şəhərində keçiriləcək, 2030-cu il dünya çempionatına isə Moskva (Rusiya) ev sahibliyi edəcək", - deyə İWF-nin bəyanatında bildirilib.
2022-ci ildən bəri Rusiyada nə yay, nə də qış Olimpiya Oyunlarının proqramına daxil olan idman növləri üzrə dünya çempionatı keçirilib. Rusiyanın Kazan şəhərinə həvalə edilmiş 2025-ci il üzgüçülük üzrə dünya çempionatı isə sonradan Sinqapura köçürülüb.
Ağır atletika üzrə dünya çempionatının təşkilinin Rusiyaya həvalə edilməsi ölkənin beynəlxalq idman yarışlarına qayıdışı istiqamətində növbəti addımdır.
İyul ayında Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi rusiyalı idmançılara tətbiq edilən məhdudiyyətlərin bir qismini aradan qaldırıb. Bununla da rusiyalı idmançılar, o cümlədən komanda idman növlərində çıxış edənlər, 2028-ci ildə Los-Ancelesdə keçiriləcək Olimpiya Oyunlarında iştirak edə bilərlər. Bununla belə, onlar hələ də öz himnlərini və bayraqlarını geri qaytarmayıblar. İWF isə ötən ilin iyun ayında rusiyalı və belaruslu idmançıların öz yarışlarında tam iştirakına icazə vermək qərarı qəbul edib.
Cüdo və üzgüçülük üzrə beynəlxalq federasiyalar da müvafiq olaraq 2025-ci ilin noyabrında və 2026-cı ilin aprelində analoji qərarlar qəbul ediblər. Beynəlxalq Paralimpiya Komitəsi də ötən qış Milan-Kortinada keçirilən Oyunlarla bağlı eyni addımı atıb.
Bununla yanaşı, dünya atletikasını idarə edən "World Athletics" təşkilatı sülh danışıqlarında daha "konkret" irəliləyiş əlamətləri görünənədək rusiyalı və belaruslu idmançıların yarışlardan tam kənarlaşdırılması qərarını qüvvədə saxlayır.
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