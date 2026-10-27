Harri Keyn ilk dəfə “Qızıl top”u qazandı
"Bavariya"nın hücumçusu Harri Keyn 2026-cı ilin "Qızıl top" mükafatının sahibi olub.
Day.Az İdman.Biz-ə istinadən xəbər verir ki, ingiltərəli futbolçu Londonda keçirilən mükafatlandırma mərasimində kişilər arasında ilin ən yaxşı oyunçusu elan edilib.
Keyn karyerasında ilk dəfə bu nüfuzlu fərdi mükafatı qazanıb.
Qeyd edək ki, ingiltərəli hücumçu mərasimdə ilin ən yaxşı kişi hücumçusuna təqdim olunan Gerd Müller mükafatına da layiq görülüb.
Keyn 2025/2026 mövsümündə klub və milli komanda səviyyəsində ümumilikdə 65 oyunda 73 qol vurub. Bunlardan 61-i "Bavariya"nın, 12-si isə İngiltərə millisinin heyətində qeydə alınıb.
1993-cü il iyulun 28-də Londonda anadan olan futbolçu peşəkar karyerasının böyük hissəsini "Tottenhem"də keçirib. London klubunun heyətində bütün turnirlərdə 280 qol vuran Keyn komanda tarixinin ən məhsuldar futbolçusu olub. O, Premyer Liqada 213 dəfə fərqlənərək üç dəfə çempionatın bombardiri adını qazanıb.
2023-cü ildə "Bavariya"ya transfer olunan hücumçu Almaniyada ilk mövsümündəcə 36 qolla Bundesliqanın bombardiri olub. 2024/2025 mövsümündə isə Almaniya çempionluğunu qazanaraq karyerasındakı ilk böyük komanda tituluna sahib çıxıb.
2025/2026 mövsümündə Keyn "Bavariya"nın heyətində 51 oyunda 61 qol vurub və yeddi məhsuldar ötürmə edib. Bundesliqada 36 qolla ardıcıl üçüncü dəfə bombardir olub. Almaniya Kubokunda 10, Çempionlar Liqasında isə 14 dəfə fərqlənib.
"Bavariya" həmin mövsüm Bundesliqa, Almaniya Kuboku və Almaniya Superkubokunu qazanıb. Keyn isə ikinci dəfə Avropanın "Qızıl buts" mükafatına layiq görülüb.
İngiltərə millisinin kapitanı 2026-cı il dünya çempionatında da altı qol vuraraq komandasının üçüncü yeri tutmasına töhfə verib. O, dünya çempionatlarında vurduğu qolların sayını 14-ə çatdırıb və İngiltərə millisinin turnir tarixində ən məhsuldar futbolçusuna çevrilib.
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