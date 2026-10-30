İranla müharibə tezliklə başa çatacaq - Tramp
İranla müharibə tezliklə başa çatacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp KCMO radiostansiyasına müsahibəsində deyib.
"İranla müharibə hər bir halda çox tezliklə başa çatacaq. İran razılaşma əldə etməlidir. Bizə onun heç vaxt nüvə silahına malik olmayacağına dair təminatlar lazımdır", - deyə Tramp bildirib.
Xatırladaq ki, iyulun 8-də ABŞ Prezidenti Donald Tramp atəşkəsin pozulduğunu bəyan edərək İrana qarşı yeni zərbələrə göstəriş verib. Buna cavab olaraq İran ABŞ-nin Fars körfəzi regiondakı hərbi obyektlərini raket və pilotsuz uçuş aparatları ilə hədəfə alıb. Vaşinqton İranın danışıqlara qayıda biləcəyini istisna etməsə də, Hörmüz boğazının təhlükəsizliyi, nüvə proqramı və digər məsələlər ətrafındakı fikir ayrılıqları sülh prosesinin gələcəyini qeyri-müəyyən saxlayır. Hazırda Hörmüz boğazında ticarət gəmiçiliyi yenidən demək olar ki, iflic vəziyyətə gəlib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре