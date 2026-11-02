Ağdamda istehsal olunan ayaqqabılar Kanada və Avropaya çıxır - FOTO
İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin (İZİA) idarəçiliyində olan Ağdam Sənaye Parkının rezidenti "BAFCO İnvest" MMC xüsusi təyinatlı təhlükəsizlik ayaqqabılarının və poliuretan çəkmələrin istehsalını davam etdirir.
Day.Az xəbər verir ki, İZİA-dan verilən məlumata görə, sənaye parkının 2,5 hektar ərazisində fəaliyyət göstərən müəssisədə istehsal olunan məhsullar daxili bazarla yanaşı, xarici ölkələrə də tədarük edilir. Şirkət mövcud ixrac coğrafiyasını genişləndirmək, Avropa və Şimali Amerika bazarlarında əməkdaşlıq əlaqələri qurmaq istiqamətində fəaliyyətini davam etdirir.
Müəssisədə Almaniya istehsalı olan "DESMA" avadanlıqlarından istifadə edilir. İstehsal prosesində ayaqqabının altlığı inyeksiya üsulu ilə birləşdirilir. Bu texnologiya məhsulların möhkəmliyini və etibarlılığını təmin etməyə, onların çətin iş şəraitində istifadəsinə imkan verir. Altlıqların hazırlanmasında istifadə olunan poliuretan xammalı Almaniyanın "BASF" şirkətindən tədarük edilir.
Fabrikin illik istehsal gücü 510 min cüt təşkil edir. Bunun 160 min cütü poliuretan çəkmələrin, 350 min cütü isə xüsusi təyinatlı təhlükəsizlik ayaqqabılarının payına düşür.
Müəssisənin istehsal portfelinə müxtəlif təhlükəsizlik tələblərinə uyğun məhsullar daxildir. Poliuretan çəkmələr O4, S4 və S5 təhlükəsizlik sinifləri üzrə istehsal olunur. S4 və S5 modelləri ayaq barmaqlarını zərbələrdən qoruyan xüsusi polad ucluqla təchiz edilib.
Təhlükəsizlik ayaqqabılarının üst hissəsi təbii dəridən, altlığı isə ikiqat poliuretandan hazırlanır. Bu kateqoriyaya daxil olan S1, S1P, S2 və S3 modelləri müxtəlif istehsalat və iş şəraitinin tələblərinə uyğun nəzərdə tutulub.
"BAFCO İnvest" MMC məhsullarını artıq bir sıra xarici bazarlara ixrac edir. Şirkətin ixrac etdiyi ölkələr sırasında Qazaxıstan da yer alır. Bu ölkədə fəaliyyət göstərən üç şirkətlə indiyədək müqavilələr bağlanıb və müxtəlif dövrlərdə məhsul tədarükü həyata keçirilib. Hazırda Qazaxıstandan daxil olan yeni sifarişlər üzrə də əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları nəzərdən keçirilir.
Şirkətin ixrac istiqamətlərindən biri də Balkan ölkələridir. Albaniyada fəaliyyət göstərən distribütorla bağlanmış müqavilə əsasında ilkin mərhələdə 1200 cüt məhsulun tədarükü nəzərdə tutulub. Sifarişə təbii dəridən hazırlanmış, poliuretan altlıqlı xüsusi təyinatlı ayaqqabılar və poliuretan çəkmələr daxildir. Məhsullar O4 və S5 təhlükəsizlik siniflərinə aiddir və artıq ixraca hazırdır.
Şirkət Kanada bazarına çıxış istiqamətində də konkret addımlar atıb. Kanada şirkəti ilə bağlanmış müqavilə əsasında 3500 cütdən çox poliuretan çəkmə sifariş edilib. Məhsulların növbəti ay ixracı planlaşdırılır.
Bununla yanaşı, İtaliya şirkəti ilə əməkdaşlıq üzrə müqavilə imzalanması prosesi davam edir. Tərəflər arasında ilkin sifarişlər də daxil olub. Noyabr ayında İtaliyaya "Made in Azerbaijan" əmtəə nişanı altında 1200 cüt poliuretan çəkmənin ixracı nəzərdə tutulur.
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və İordaniyadan da müəssisənin istehsal etdiyi məhsullara maraq göstərilir. Şirkət bu ölkələrin bazarlarında əməkdaşlıq imkanlarını genişləndirməyi hədəfləyir.
"BAFCO İnvest" MMC xarici bazarlarda mövqeyini genişləndirmək və məhsullarını beynəlxalq auditoriyaya tanıtmaq məqsədilə ixtisaslaşmış beynəlxalq sərgilərdə də iştirak edir. Belə tədbirlər potensial tərəfdaşlarla birbaşa əlaqələrin qurulmasına və yeni sifarişlərin əldə olunmasına şərait yaradır. İtaliya şirkəti ilə əməkdaşlıq əlaqələrinin əsası Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində keçirilən "Big 5 Dubai" sərgisində qoyulub. Qazaxıstanda təşkil olunan sərgidə iştirak isə həmin ölkənin şirkətləri ilə işgüzar əlaqələrin qurulmasına imkan yaradıb.
Müəssisə beynəlxalq əməkdaşlıq coğrafiyasını genişləndirmək məqsədilə yaxın dövrdə Rusiyanın Moskva, Qazaxıstanın Astana və Almaniyanın Düsseldorf şəhərlərində keçiriləcək ixtisaslaşmış sərgilərdə iştirak etməyi planlaşdırır.
Qeyd edək ki, Ağdam Sənaye Parkı Prezident İlham Əliyevin 2021-ci il 28 may tarixli Fərmanına əsasən, Ağdam rayonunda 190 hektar ərazidə yaradılıb. Parkın yaradılmasında məqsəd işğaldan azad edilmiş ərazilərin dirçəldilməsi, Qarabağın sənaye potensialının inkişafı, sahibkarlığın dəstəklənməsi, əhalinin istehsal sahəsində məşğulluğunun artırılmasıdır. Sənaye Parkının prioritet istiqamətləri tikinti materiallarının istehsalı, kənd təsərrüfatı məhsullarının qablaşdırılmasının, meyvə-tərəvəz konservlərinin, ət, süd, yem, gübrə istehsalının və emalının, xidmət sahələrinin, soyuducu kameraların təşkilidir. Ağdam Sənaye Parkında sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı üçün dövlət tərəfindən əlverişli investisiya mühiti yaradılıb. Burada rezidentlər 10 il müddətinə əmlak, torpaq, gəlir və ya mənfəət vergisindən tam azaddırlar. Eyni zamanda, istehsal məqsədilə idxal olunan texnika, avadanlıq və xammal 10 il müddətinə ƏDV-dən və gömrük rüsumlarından azad edilir. Bununla yanaşı, sahibkarlar üçün sosial sığorta haqlarının subsidiyalaşdırılması və digər stimullaşdırıcı tədbirlər də nəzərdə tutulub.
Rezidentlərin sayına görə ölkə üzrə 2-ci yerdə olan Sənaye Parkında istehsal olunan məhsullar yerli tələbata yönləndirilməklə yanaşı, ixrac olunur.
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