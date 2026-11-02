https://news.day.az/azerinews/1871488.html Hövsan–Türkan yolunda hərəkət məhdudlaşdırılacaq Noyabrın 3-də saat 07:00-dan 23:00-dək Hövsan-Türkan avtomobil yolunun kanal yaxınlığında yerləşən hissəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən (AAYDA) məlumat verilib.
Hövsan–Türkan yolunda hərəkət məhdudlaşdırılacaq
Noyabrın 3-də saat 07:00-dan 23:00-dək Hövsan-Türkan avtomobil yolunun kanal yaxınlığında yerləşən hissəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən (AAYDA) məlumat verilib.
Bildirilib ki, məhdudiyyət yolda aparılan təmir işləri ilə əlaqədardır.
Sürücülərdən alternativ yol kimi Zığ şossesindən ("Beton yol") istifadə etmələri, hərəkət zamanı diqqətli olmaları və aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları xahiş olunur.
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