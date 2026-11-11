https://news.day.az/azerinews/1873536.html Qadın su çəninə düşüb boğulub öldü Şamaxıda 50 yaşlı qadın su çəninə düşərək boğulub. Day.Az xəbər verir ki, Şamaxı şəhər sakini ruhi xəstə 1976-cı il təvəllüdlü Pakizə Gülaməddin qızı Piriyeva həyətindəki su çəninə düşüb boğularaq ölüb. Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.
Qadın su çəninə düşüb boğulub öldü
Şamaxıda 50 yaşlı qadın su çəninə düşərək boğulub.
Day.Az xəbər verir ki, Şamaxı şəhər sakini ruhi xəstə 1976-cı il təvəllüdlü Pakizə Gülaməddin qızı Piriyeva həyətindəki su çəninə düşüb boğularaq ölüb.
Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре