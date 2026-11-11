https://news.day.az/azerinews/1873536.html Qadın su çəninə düşüb boğulub öldü Şamaxıda 50 yaşlı qadın su çəninə düşərək boğulub. Day.Az xəbər verir ki, Şamaxı şəhər sakini ruhi xəstə 1976-cı il təvəllüdlü Pakizə Gülaməddin qızı Piriyeva həyətindəki su çəninə düşüb boğularaq ölüb. Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.

Qadın su çəninə düşüb boğulub öldü

Azərbaycanca, 11 ноября 2026 10:55 (UTC +04:00) 100
Qadın su çəninə düşüb boğulub öldü

Şamaxıda 50 yaşlı qadın su çəninə düşərək boğulub.

Day.Az xəbər verir ki, Şamaxı şəhər sakini ruhi xəstə 1976-cı il təvəllüdlü Pakizə Gülaməddin qızı Piriyeva həyətindəki su çəninə düşüb boğularaq ölüb.

Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.

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