https://news.day.az/azerinews/1873547.html Azərbaycanda maaşlar artdı 2026-cı ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda orta aylıq nominal əməkhaqqı 1 172,7 manat olub. Day.Az Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu göstərici ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 7,8 faiz artıb. Hesabat dövründə əhalinin nominal gəlirlərinin ümumi həcmi isə 81 milyard 10,7 milyon manata çatıb.
Azərbaycanda maaşlar artdı
2026-cı ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda orta aylıq nominal əməkhaqqı 1 172,7 manat olub.
Day.Az Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu göstərici ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 7,8 faiz artıb.
Hesabat dövründə əhalinin nominal gəlirlərinin ümumi həcmi isə 81 milyard 10,7 milyon manata çatıb. Bu, illik müqayisədə 9,9 faizlik artım deməkdir.
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