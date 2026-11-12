AFFA bu komandaları cəzalandırdı
AFFA-nın təşkil etdiyi aşağı yaş qrupundan ibarət müxtəlif liqalarda 4 komanda texniki məğlubiyyətlə cəzalandırılıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə qurumun İntizam Komitəsinin iclasında qərar qəbul olunub.
AFFA U-13 Liqasında keçirilməsi nəzərdə tutulan "Aslan" - "Kürmük" matçı ikincilərin heyətində yetərsay olmaması səbəbindən baş tutmayıb. Nəticədə qonaq komandaya 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.
Həmin gün AFFA U-12 Liqasında baş tutmalı olan ROFM - "FC Bayern Baku" görüşü qonaqların təyin edilmiş vaxtda meydanda olmaması ucbatından keçirilməyib. Bu səbəbdən qonaqlar 0:3 hesablı texniki məğlubiyyətlə cəzalandırılıb.
AFFA U-10 Liqasında təşkili planlaşdırılan "Şahdağ" - "Qusar" qarşılaşması ikincilərin heyətində yetərsay olmaması üzündən baş tutmayıb. Buna görə də Qusar təmsilçisinə 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.
Eyni gündə AFFA U-14 Qızlar Liqasında baş tutan "İsmayıllı" - "Mürtülü" oyununda isə qonaqlar əsasnaməyə uyğun yaş limiti qaydasını pozub. Nəticədə "Mürtülü"yə texniki məğlubiyyət verilib, matçın hesabı isə olduğu kimi saxlanılıb.
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