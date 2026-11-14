https://news.day.az/azerinews/1874315.html Bəzi yerlərdə külək güclənib Noyabrın 14-ü saat 10:00-a olan faktiki hava açıqlanıb. Bu barədə Day.Az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, ölkə ərazisində hava şəraiti əsasən yağmursuz keçib.
Bəzi yerlərdə külək güclənib
Noyabrın 14-ü saat 10:00-a olan faktiki hava açıqlanıb.
Bu barədə Day.Az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, ölkə ərazisində hava şəraiti əsasən yağmursuz keçib.
Noyabrın 13-də bəzi yerlərdə cənub-qərb küləyi əsib, küləyin maksimal sürəti Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda Daşkəsəndə 18, Qobustanda 16, Şəkidə 15 m/s-dək güclənib.
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