Beynimiz hansı xatirələri yaddaşda saxlayır? – Araşdırmadan maraqlı nəticə
Beyin hər gün saysız-hesabsız görüntü və məlumat qəbul etsə də, onların yalnız bir hissəsini uzunmüddətli yaddaşda saxlayır.
Day.Az xəbər verir ki, "Nature Neuroscience" jurnalında dərc olunan yeni araşdırmaya görə, əsasən emosiyalar və qorxu ilə əlaqələndirilən amiqdala beyin bölgəsi adi vizual təcrübələrin də yadda qalmasında mühüm rol oynayır.
Cedars-Sinai Səhiyyə Elmləri Universitetinin alimləri 112 nəfərin iştirakı ilə araşdırma aparıblar. Epilepsiya səbəbindən beyninə elektrodlar yerləşdirilmiş iştirakçılara müxtəlif şəkillər göstərilib və neyronların fəaliyyəti qeydə alınıb. Nəticələr amiqdaladakı müəyyən neyronların aktivliyinin insanın gördüyü təsvirləri sonradan xatırlayıb-xatırlamayacağını proqnozlaşdıra bildiyini göstərib.
Alimlərin fikrincə, bu kəşf Alzheimer xəstəliyi və gicgah payı epilepsiyası kimi yaddaş pozuntularının müalicəsində yeni imkanlar yarada bilər. Gələcəkdə amiqdalanın fəaliyyətinə təsir etməklə yaddaş problemlərinin aradan qaldırılması istiqamətində yeni üsulların hazırlanması nəzərdə tutulur. Tədqiqatçılar həmçinin bu mexanizmin səslər və qoxuların yadda saxlanılmasında rolunu araşdırmağı planlaşdırırlar.
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