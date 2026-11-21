https://news.day.az/azerinews/1876063.html "Bavariya" xal itirdi Almaniya Bundesliqasında 10-cu tura start verilib. Day.Az xəbər verir ki, turun açılış matçında "Bavariya" öz meydanında "Köln"ü qəbul edib. Görüş heç-heçə yekunlaşıb. "Bavariya" - "Köln" - 1:1 Qollar: Mayki Mur, 12 (0:1), Nataniel Braun, 31 (1:1)
"Bavariya" - "Köln" - 1:1
"Bavariya" xal itirdi
Almaniya Bundesliqasında 10-cu tura start verilib.
Day.Az xəbər verir ki, turun açılış matçında "Bavariya" öz meydanında "Köln"ü qəbul edib. Görüş heç-heçə yekunlaşıb.
"Bavariya" - "Köln" - 1:1
Qollar: Mayki Mur, 12 (0:1), Nataniel Braun, 31 (1:1)
Bu nəticədən sonra xallarının sayını 22-ə çatdıran "Bavariya" turnir cədvəlinin lideridir. "Köln" isə 10 xalla 14-cü pillədə qərarlaşıb.
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