“Beşiktaş” azarkeşlərinə qarşı polis müdaxiləsi Ankaranı hərəkətə gətirdi
Gürcüstan polisinin UEFA Avropa Liqasının V turunda İsrailin "Hapoel Beer-Şeva" komandası ilə qarşılaşan "Beşiktaş" klubunun azarkeşlərinə qarşı sərt müdaxiləsi Ankarada birmənalı qarşılanmayıb . İnsidentdən sonra Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Gürcüstanın xarici işlər naziri Maka Boçorişvili ilə telefon danışığı aparıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Haberler" məlumat yayıb.
Bildirilir ki, söhbət zamanı oyun zamanı azarkeşlərə qarşı müdaxilə və baş verən hadisələr müzakirə olunub.
Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin mənbələrinin yaydığı açıqlamada bildirilib:
"UEFA Avropa Liqasının oyununu izləmək üçün Batumidə olan vətəndaşlarımızın vəziyyəti diqqətlə izlənilir.Hörmətli nazirimiz Gürcüstanın xarici işlər naziri Maka Boçorişvili ilə telefon danışığı aparıb. Tbilisidəki səfirliyimizin və Batumidəki baş konsulluğumuzun əməkdaşları stadiondadırlar. Vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və hüquqlarının qorunması üçün bütün zəruri tədbirlər görülür".
Qeyd edək ki, UEFA Avropa Liqasının V turu çərçivəsində Batumidə keçirilən "Beşiktaş" - "Hapoel Beer-Şeva" matçında azarkeşlərlə yerli polis əməkdaşları arasında qarşıdurma yaşanıb. İğtişaşlarla əlaqəda 16 nəfər saxlanılıb. Onu da qeyd edək ki, matç Türkiyə təmsilçisinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
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