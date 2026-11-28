Xurmanı qabıqlı yemək hər kəs üçün faydalı deyil – Kimlər diqqətli olmalıdır?
Xurmanın qabığı qida lifləri, polifenollar və karotinoidlərlə zəngindir. Buna görə də onu mütləq soymaq lazım deyil. Lakin qabığı qalın və ya dadı xoşagəlməzdirsə, meyvəni soyaraq yemək mümkündür.
Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssislər həzm sistemi ilə bağlı problemləri olan şəxslərə xurmanı qabıqlı yeyərkən ehtiyatlı olmağı tövsiyə edirlər.
Qabıqda olan lif və taninlər həzmi çətinləşdirə bilər. Həddindən artıq xurma istehlakı isə nadir hallarda mədədə bezoar adlanan bərk qida kütləsinin yaranmasına səbəb ola bilər. Xüsusilə mədə əməliyyatı keçirənlər və mədəsinin boşalması ləngiyənlər diqqətli olmalıdırlar.
Xurmanın yeyilmə qaydası onun növündən də asılıdır. Yumru formalı Fuyu xurmasını bərk halda qabığı ilə yemək mümkündür. Hachiya növünü isə tam yetişənə, yumşalıb jeleyəbənzər hala gələnə qədər gözləmək lazımdır. Mütəxəssislər meyvəni yeməzdən əvvəl yaxşıca yumağı, həzm problemi olanların isə qabığını soymağı məsləhət görürlər.
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